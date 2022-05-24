Москва, , 11:33 — REGNUM В случае самостоятельности украинского государства Киев уже давно изгнал бы со своей земли «нацистскую нечисть». Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Именно фактическое руководство натовцев киевскими властями привело к катастрофическому сценарию. Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть», — сказал Патрушев.

По его словам, идеальным сценарием для НАТО и США был бы «бесконечно тлеющий конфликт» на Украине, поскольку эта страна нужна Западу «как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения»: «Подогревая военные действия, США накачивают деньгами свой оборонно-промышленный комплекс, вновь, как и в войнах XX в., оставаясь в выигрыше».

Патрушев подчеркнул, что США рассматривают украинцев как расходный материал, не имеющий возможности попасть в «золотой миллиард».