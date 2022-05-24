Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине
Москва, 24 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Россия не гонится за сроками проведения спецоперации на Украине, поскольку важно полностью искоренить украинский нацизм, чтобы он спустя несколько лет не поднял голову в еще более уродливой форме. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Патрушев добавил, что «нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.