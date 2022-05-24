Москва, 24 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Россия не гонится за сроками проведения спецоперации на Украине, поскольку важно полностью искоренить украинский нацизм, чтобы он спустя несколько лет не поднял голову в еще более уродливой форме. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Мы не гонимся за сроками (проведения операции)», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Патрушев добавил, что «нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.