Женева, Швейцария, 24 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известно о 131 случае заражения людей оспой обезьян.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

По информации организации, установлен 131 случай заражения в 17 странах. Наибольшее число выявлено в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).

Кроме того, ещё по 106 случаям диагноз пока не подтверждён, они расследуются. Из них 51 случай выявлен в Испании.