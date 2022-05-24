Лондон, , 11:35 — REGNUM Для многих нуждающихся семей, пожилых людей и бездомных продовольственный центр Мишель Доннелли в восточном Лондоне стал настоящим спасением, сообщает 24 мая Associated Press. С тех пор как Великобританию поразила пандемия COVID-19, Доннелли собирает излишки продуктов из супермаркетов и распределяет их среди людей, у которых не хватает денег на еду.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Пандемия постепенно стихает, а потребность в продовольственных банках [благотворительная организация, которая занимается сбором пищевых продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся, — прим. ИА REGNUM] в Британии растет. Из-за повышения цен на электроэнергию и продукты питания у миллионов людей ухудшается финансовое положение, и продовольственные банки и благотворительные центры, подобные банку Доннелли, жалуются на недостаток средств, пытаясь накормить всё больше отчаявшихся людей, которые стучатся в их двери.

«Нам и так приходится нелегко, но сейчас мы все равно что в бурлящем котле. Люди в панике, — говорит Доннелли. — Раньше мы могли работать до четырех дня, а теперь уже к половине третьего вся еда заканчивается».

Доннелли каждую неделю предлагает бакалейные товары и бесплатное горячее питание нескольким десяткам постоянных посетителей в Хакни, лондонском районе с высоким уровнем неравенства: почти половина всех детей там живут в бедности.

Стоимость продуктов питания и топлива в Великобритании резко возросла: в апреле 2022 года инфляция достигла 9% — самого высокого уровня за последние 40 лет. В том же месяце у миллионов семей счета за газ и электроэнергию подскочили на 54%, что в среднем равно дополнительным 700 фунтов ($863) в год на семью. В октябре ожидается еще одно повышение цен на энергоносители.

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