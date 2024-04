Вашингтон, 24 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Стал известен саундтрек к предстоящему биографическому фильму об Элвисе Пресли под названием «Элвис». Об этом 23 мая рассказал портал The Line Of Best Fit.

Элвис Пресли

Полный список участников музыкального сопровождения к фильму стал доступен после того, как в начале мая Doja Cat представила сингл Vegas в качестве специальной песни к картине.

Саундтрек включит в себя известные песни Элвиса Пресли, а также творчество Tame Impala, Дензела Карри, Стиви Никс, Эминема, CeeLo Green, Джека Уайта, Måneskin, PNAU, Swae Lee и Diplo.