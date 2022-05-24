Москва, , 11:30 — REGNUM Поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае 2022 года возросли выросли до рекордных значений — 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 750 тыс. баррелями в сутки в I квартале. Об этом 24 мая сообщило агентство Bloomberg.

Нефть Greenday.ie

Увеличение импорт нефти сорта ESPO, добываемой в Восточной Сибири, произошло на фоне растущего спроса в связи с коронавирусом. При этом отмечается, что часть поставленных объемов отправляют в хранилища.

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., в апреле в Китай из портп Козьмино в Находке отправлено 27 из 32 танкеров с нефтью ESPO, в марте — 24 из 31, а в феврале — 20 из 26. Также нефть из Сибири купили нефтеперерабатывающие заводы в Японии, Южной Корее и на Гавайях.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объёмов нефти для пополнения стратегических запасов.

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