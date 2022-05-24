Москва, , 11:28 — REGNUM Вопрос о том, какой будет Украина, должны решать проживающие на территории страны граждане. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на её территории», — отметил в интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совбеза.

Он также напомнил, что Россия «никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав».

«Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности», — подчеркнул Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей освобождённых территорий Украины ничего предприниматься в отношении статуса этих районов не будет. По его словам, они должны сами определиться, «как дальше и с кем они хотят жить».

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