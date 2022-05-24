Москва, 24 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Вопрос о том, какой будет Украина, должны решать проживающие на территории страны граждане. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на её территории», — отметил в интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совбеза.

Он также напомнил, что Россия «никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав».

«Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности», — подчеркнул Патрушев.

Читайте также: Лавров: решать, как дальше жить Украине, должны ее граждане

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без выражения воли жителей освобождённых территорий Украины ничего предприниматься в отношении статуса этих районов не будет. По его словам, они должны сами определиться, «как дальше и с кем они хотят жить».