Москва, 24 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Мировая экономика все меньше подчиняется рыночным законам и все больше — политической воле американской элиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Марина Измайлова. Так она прокомментировала точку зрения экспертов МВФ, которые сочли, что мировая экономика пребывает в худшем со времен Второй мировой войны состоянии.

МВФ

«Выводы МВФ о глубоком упадке мировой экономики соответствуют действительности, — констатировала Измайлова. — Схожесть современного драматичного состояния мировой экономики с тем, что было по окончании Второй мировой войны, в том, что наблюдается переход экономики в модель индустриально-милитаризационную, подчиняющуюся не рыночным законам, а политической воле американской элиты. При сохранении курса на удержание монополярного мира состояние мировой экономики продолжит ухудшаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская рассказала, насколько велика угроза нового мирового финансового кризиса.