Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга помогут в восстановлении города Мариуполя (ДНР), сильно пострадавшего при освобождении от украинских вооруженных формирований в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе Смольного.

Водружённое Знамя Победы над одним из домов Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

В скором времени власти Петербурга и Мариуполя подпишут соглашение об установлении побратимских связей между городами. Такое решение было принято во время телефонного разговора между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.

«Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и другое», — сказал губернатор Северной столицы.

Александр Беглов отметил, что блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя, героически освобожденного от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, оставили глубокий след в судьбах людей двух городов.

«Мы связаны общей историей и будущим», — отметил губернатор Петербурга. Он напомнил, что Санкт-Петербург и Мариуполь — «города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой».

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Ранее Денис Пушилин говорил о том, что в Мариуполе «более 60% домов подлежит сносу и постройке на их месте других».