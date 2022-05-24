Москва, 24 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не является оборонительным блоком, и вхождение в него означает передачу части суверенитета американским властям. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО — это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок, вхождение в него подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону», — сказал Патрушев.

По его словам, в случае, если военная инфраструктура НАТО будет расширена на территории Финляндии и Швеции, Россия «воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать».