Москва, 24 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Если Белый дом действительно отменит пошлины на китайские товары, которые вводил прежний президент США Дональд Трамп, то это будет признанием поражения в торговой войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Iecs США против Китая

«Отмена ввозных пошлин со стороны США будет признанием поражения в торговой войне с Китаем. Но в самих Штатах есть давление со стороны населения и бизнеса, которые выступают за отмену пошлин на китайские товары, — сказала Прикладова. — Вопрос в том, что перевесит: экономика или политика. С учётом того, что ряд решений принимается Штатами в угоду внешнеполитическим интересам, вряд ли стоит ожидать от Байдена реальных шагов по прекращению торговой войны с КНР. Но и дальнейшего ужесточения санкций против Китая вряд ли стоит ожидать».

При этом Прикладова заметила, что напоследок перед своим уходом с поста президента США Джозеф Байден может ввести дополнительные ограничения для краткосрочного давления на КНР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прикладова рассказала, выиграли ли США хоть что-то в торговой войне против Китая.