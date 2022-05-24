Москва, , 11:26 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства «Россия сегодня» в Луганской Народной Республике (ЛНР) возбудили российские следователи. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением профессиональной деятельности)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, киевские боевики на дороге «Старобельск-Рубежное» в ЛНР обстреляли автомобиль с водителем и корреспондентом информационного агентства «Россия сегодня». При этом журналист подготовку сюжетов о спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Следователями СК России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ЛНР принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что после окончания Второй Мировой войны был подписан договор о денацификации, подразумевающий отмену законов нацистской Германии и устранение из системы образования милитаристских доктрин.