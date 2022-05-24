Уфа, , 11:28 — REGNUM Десять пляжей готовят к открытию в Уфе. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Пляж SauerC

Сообщается, что до начала купального сезона в Уфе осталось семь дней. В 2022 году в столице Башкирии намерены открыть десять пляжей: «Песчаный», «Берег солнца» и «Сипайловское Сочи» на реке Уфа, на Демском карьере озера Глубокое, «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплое, «Ак Яр Затон», «Водник», «Солнечный», «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белая.

Отмечается, что в настоящее время на этих территориях специалисты проводят подготовительные мероприятия, осуществляют уборку территории, обрабатывают от насекомых и устанавливают оборудование. Спасатели уже обследовали и очистили дно водоемов.

С 1 июня на всех официальных пляжах будут дежурить спасатели.