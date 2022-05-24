Любляна, 24 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Первый случай оспы обезьян выявлен в Словении. Об этом 24 мая сообщает телеканал N1.

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«Случаем уже занялись в инфекционной клинике Университетского клинического центра Любляны», — передаёт телеканал.

Отмечается, что пациент вернулся из туристической поездки, мужчина был на отдыхе на Канарских островах. Медики проводят тщательное обследование.

После тщательной диагностики ожидается дальнейшая информация от управления общественного здоровья Словении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Франции объявили о трёх подтвержденных случаях заражения оспой обезьян.

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