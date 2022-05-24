Москва, 24 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За торговую войну США с Китаем заплатили обычные американские потребители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что в Белом доме задумались об отмене некоторых пошлин на китайские товары, которые ввела прежняя администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Введение ввозных пошлин со стороны США на товары из Китая должно было оказать давление на позиции КНР на мировой арене, но эффект оказался обратным. Сейчас нет страны, способной заместить товаропотоки из Китая, поэтому американские импортёры были вынуждены сохранять закупки, но при этом платить пошлины при ввозе, — сказала Прикладова. — Следовательно, это приводило к повышению внутренних цен в США на импортную продукцию, а также те товары, которые производятся с помощью импортных сырья или комплектующих. В любом случае, заплатили за «торговую войну» с КНР обычные потребители США. А вот бюджет, напротив, получил дополнительные поступления. То есть для государства были не только минусы, но и плюсы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов не исключил того, что власти США будут снижать пошлины на китайские товары в целях борьбы с инфляцией.