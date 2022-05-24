Ереван, , 11:25 — REGNUM Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прекратили блокировать здание МИД. Трансляция акции ведётся 24 мая в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

Шествие по Еревану © ИА REGNUM

«Мы смогли обеспечить право сотрудников этого здания на забастовку», — сказал протестующим депутат фракции «Армения» Арам Вардеванян.

Сагателян также заявил, что цель акции выполнена. Теперь протестующие отправились колонной на площадь Франции. Участники акции постоянно скандируют: «Никол — предатель». По дороге они остановились у здания Комитета госдоходов и скандировали: «Армения без Никола».

Стоит отметить, что сегодняшние акции протеста посвящены прошедшим накануне в Брюсселе переговорам Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В последующих после переговоров заявлениях не говорилось о Нагорном Карабахе, что, по мнению протестующих, свидетельствует о том, что жителей этой республики посчитали нацменьшинством Азербайджана.