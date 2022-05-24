Севастополь, , 11:24 — REGNUM В Севастополе в ковид-госпитали за сутки попали ещё 25 человек, данные на утро 24 мая опубликованы департаментом здравоохранения города. Накануне, 23 мая, сообщалось о госпитализации 16 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки выписаны с выздоровлением 13 пациентов. В ковид-стационарах находятся 183 пациента, свободными остаются четыре койки.

В Севастополе положительные результаты тестов на заражение коронавирусом получили ещё 30 человек — это на десять случаев заражения больше, чем накануне. О новых случаях смерти ковид-пациентов не сообщается.

Всего в Севастополе за весь период пандемии подтверждено 84 174 случая заражения коронавирусом, выздоровели 81 578 человек, умерли 2 355 жителей.