Вашингтон, 24 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер записал эпизод своей передачи, зная, что у него положительный тест на коронавирус, сообщает 23 мая New York Post.

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По информации источников, после того как Тэппер узнал о том, что он заразился коронавирусом, он не отправился домой, а отснял передачу, которая выходит в 16:00 часов по местному времени, что вызвало недовольство его коллег.

«Это произошло на той же неделе, когда страна оплакивала миллионную жертву от COVID-19, о которой Джейк говорил в своем шоу», — отметил один из сотрудников.

В свою очередь, на телеканале подчеркнули, что ведущий следовал протоколу.