Москва, , 11:24 — REGNUM Поставки смартфонов в Россию вырастут, как только наладится логистика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ вырос импорт кнопочных мобильных телефонов и упал импорт смартфонов.

Смартфон Free-Photos

«Я бы не спешил говорить о тренде вытеснения старым нового. Проблемы с поставками смартфонов и ажиотажный спрос в конце февраля-марте привели к перебоям на полках и росту цен на смартфоны ведущих производителей. И ажиотажные покупки рынок только отыгрывает, — сказал Чеглов. — Думаю, что на так называемые кнопочные телефоны спрос сохранится, поскольку кризисный период в развитии данного сегмента не прошел. А кнопочный аппарат в сложных условиях надежней. Поставки смартфонов вырастут, как только наладится логистика. Потребность в них давно сформирована. И если не появятся новые ограничения на использование функционала смартфонов, то их доля на рынке будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост спроса в РФ на кнопочные мобильные телефоны объяснили подорожанием смартфонов.

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