Филадельфия, США, 24 мая 2022, 11:23 — REGNUM Американский рок-музыкант Брюс Спрингстина впервые воссоединится с концертной группой E Street Band с 2017 года для мирового турне, назначенного на 2023 год. Об этом 24 мая информирует портал NME.
Начало турне планируется на февраль 2023 года в США. Европейская часть тура начнется в позднем апреле и продлится до августа, после чего музыкант вернется в США.
«После шести лет я с нетерпением жду следующего года, чтобы увидеть наших преданных поклонников», — сказал Спрингстин в своем заявлении. «И я с нетерпением жду возможности снова разделить сцену с легендарной группой E Street Band. Увидимся там, в следующем году — и не только!».
С момента последнего мирового турне Брюс Спрингмтин выпустил два сольных альбома — Western Stars 2019 года и Letter To You в 2020 году.
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