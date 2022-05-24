Филадельфия, США, , 11:23 — REGNUM Американский рок-музыкант Брюс Спрингстина впервые воссоединится с концертной группой E Street Band с 2017 года для мирового турне, назначенного на 2023 год. Об этом 24 мая информирует портал NME.

Брюс Спрингстин Bill Ebbesen

Начало турне планируется на февраль 2023 года в США. Европейская часть тура начнется в позднем апреле и продлится до августа, после чего музыкант вернется в США.

«После шести лет я с нетерпением жду следующего года, чтобы увидеть наших преданных поклонников», — сказал Спрингстин в своем заявлении. «И я с нетерпением жду возможности снова разделить сцену с легендарной группой E Street Band. Увидимся там, в следующем году — и не только!».

С момента последнего мирового турне Брюс Спрингмтин выпустил два сольных альбома — Western Stars 2019 года и Letter To You в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарри Стайлс опередил Кендрика Ламара по продажам в Великобритании

Читайте развитие сюжета: Брюс Спрингстин стал самым высокооплачиваемым музыкантом в 2021 году