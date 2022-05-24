Владикавказ, , 11:23 — REGNUM В Северной Осетии готовится к отправке в Красноярский край самый массовый со времен СССР стройотряд. В его составе более 500 студентов вузов и техникумов республики, сообщили 24 мая в пресс-службе главы и правительства региона. В течение четырех месяцев они будут трудиться на стройках Сибири.

Встреча Владимира Путина с участниками студенческого строительного отряда Kremlin.ru

«В его составе — будущие энергетики и механики, горняки и геологи, строители и обучающиеся многопрофильного профессионального колледжа СКГМИ, Горского аграрного университета, железнодорожного, электронного, строительного и политехнического колледжей», — говорится в сообщении.

Накануне, 23 мая в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию сезона студенческих стройотрядов. С приветственным словом к отъезжающим в Красноярский край обратился глава субъекта РФ Сергей Меняйло. Он отметил, что вдали от родины представители Северной Осетии станут её лицом, поэтому они должны «с честью и достоинством представлять республику, набираясь опыта и закаляя свой характер».

Как напомнили в пресс-службе главы РСО-Алании, студенческие отряды из Северной Осетии работали на строительстве объектов Олимпиады в Сочи, микрорайона «Академический» в Свердловской области, космодрома «Восточный».