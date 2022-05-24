Москва, , 11:23 — REGNUM Угроза нового мирового финансового кризиса достаточно велика для того, чтобы начать беспокоиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала заявления МВФ о том, что мировая экономика в настоящее время находится в худшем со времен Второй мировой войны состоянии.

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«Мировой финансовый кризис — ожидаемый и весьма негативный прогноз. Насколько серьезна угроза с учётом текущей ситуации, взлета цен на продовольствие и энергоносители, вспышки коронавируса в Китае и повышения ставок ФРС? Достаточно, чтобы начать беспокоиться. Но о неизбежности кризиса речь идёт уже пять лет, но серьезных его проявлений мы пока не ощущаем. Однако глубинные его причины уже сформировались», — сказала Лебединская.

При этом она подчеркнула, что сегодняшнее состояние мировой экономики несопоставимо с послевоенным периодом.

«В 2019 году сумма всех активов в мире достигла 361 трлн долларов, к 2021 году она выросла до 418,3 трлн долларов. Наиболее значимый вклад в мировое богатство в прошлом году принадлежит США (+3,8 трлн), Китаю (+1,9 трлн) и Европе (+1,1 трлн). Самый быстрый прирост в Индии (+5,2%), самый медленный в Европе (+1,2%)», — пояснила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авторы очередного доклада МВФ убеждены: на данный момент состояние мировой экономики, должно быть, является самым скверным со времен Второй мировой войны.

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