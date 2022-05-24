Москва, , 11:23 — REGNUM Искоренение нацизма на Украине нужно провести на 100%, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Николай Патрушев Kremlin.ru

По его словам, в ходе спецоперации на Украине Россия не гонится за сроками.

«Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в еще более уродливой форме», — считает секретарь Совбеза.

В качестве примера денацификации Патрушев привёл Потсдамскую конференцию, на которой СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского нацизма и милитаризма. Однако отметил, что сегодня Соединенные Штаты и Британия заняли другую позицию и ведут себя агрессивно в отношении большинства стран мира.