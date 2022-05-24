Москва, , 11:22 — REGNUM Россия никогда не распоряжалась судьбами других самостоятельных государств. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что такая поддержка была оказана даже в США в годы гражданской войны, а Франции и вовсе неоднократно оказывалась помощь: в частности, Патрушев упомянул Венский конгресс 1815 года, когда французов «не дали унизить», а в Первую Мировую войну даже дважды спасали Париж.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что именно СССР не позволил США и Англии в 1945 году «расчленить Германию на множество государств»: «Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств».