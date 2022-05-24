Москва, 24 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Россия никогда не распоряжалась судьбами других самостоятельных государств. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что такая поддержка была оказана даже в США в годы гражданской войны, а Франции и вовсе неоднократно оказывалась помощь: в частности, Патрушев упомянул Венский конгресс 1815 года, когда французов «не дали унизить», а в Первую мировую войну даже дважды спасали Париж.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что именно СССР не позволил США и Англии в 1945 году «расчленить Германию на множество государств»: «Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств».