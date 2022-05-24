Донецк, 24 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 39 украинских боевиков, сообщили 24 мая в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, 12 огневых точек, два танка, командно-штабную машину и три бронированных машины. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.