Москва, 24 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. После окончания Второй Мировой войны был подписан договор о денацификации, подразумевающий отмену законов нацистской Германии и устранение из системы образования милитаристских доктрин. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Все станет понятно, если вспомнить историю. В ходе Потсдамской конференции СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского милитаризма и нацизма. Под денацификацией подразумевался целый ряд мер. Помимо наказания нацистских преступников отменялись законы Третьего рейха, легализующие дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений. Из школьного образования устранялись нацистские и милитаристские доктрины», — сказал Патрушев.

По его словам, СССР ставил такие цели в 1945-м, и Россия ставит аналогичные цели сегодня, когда освобождает Украину от неонацизма: «Однако тогда вместе с нами были Англия и США. Сегодня же эти страны заняли иную позицию, поддерживая нацизм и агрессивно действуя в отношении большинства стран мира».

Патрушев подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации по защите ДНР и ЛНР не гонится за сроками выполнения: «Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме».