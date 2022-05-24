Хабаровск, 24 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Лесная охрана Хабаровского края получила первую партию специализированной автотехники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Читайте также: Жестко наказывать поджигателей — глава Хабаровского края о лесных пожарах

«В регион пришло первые в этом году 17 автомобилей марки ГАЗ-27 527 «Соболь», которые предназначены для патрулирования тайги. С их помощью инспекторы будут объезжать лесные участки, выявлять места незаконных рубок и следить за пожарами», — сообщили губернатор региона Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край превышает среднероссийский показатель по объемам тушения возгораний в первые сутки.