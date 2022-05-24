Сеул, , 11:16 — REGNUM Парламентская фракция южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» избрала депутата пяти созывов Ким Чжин Пхё кандидатом на должность следующего спикера Национального собрания (парламента). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оппозиционной партии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что именно он возглавит парламент, поскольку обычно спикером является представитель партии, имеющей большинство депутатских мандатов. Отметим, что у Демократической партии «Тобуро» 167 из 300 мест в Национальном собрании.

Известно, что Ким Чжин Пхё занимал различные должности в министерстве стратегии и финансов. В администрации Но Му Хёна в 2003 году он занимал должность министра стратегии и финансов, а в 2005 году — министра образования.

Сообщается, что новый спикер должен быть выбран до конца текущей недели, поскольку срок пребывания в должности нынешнего спикера Пак Бён Сока завершится 29 мая.

Депутат Ким Ён Чжу, занимавшая должность министра труда в администрации Мун Чжэ Ина, избрана кандидатом на пост вице-спикера от Демократической партии «Тобуро».