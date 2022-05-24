Банки Ливана отвергли финансовую реформу, предложенную правительством
Бейрут, 24 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ассоциация банков Ливана выпустила заявление, в котором отвергла решения правительства страны, направленные на стабилизацию финансовой обстановки. Об этом 24 мая сообщает Lebanon 24.
По данным журналистов, ранее правительство страны одобрило законопроект, согласно которому государство и Государственный банк Ливана освобождаются от выплаты долгов по зарплатам служащим и выплат по вкладам граждан.
Таким образом, правительство страны лишило себя обязательств по выплате внутреннего долга, который превысил $70 млрд. В ассоциации банков Ливана сообщили, что не примут эту меру и обвинили правительство в краже денег вкладчиков.
«Ассоциация отвергает план, похищающий деньги вкладчиков банков. Мы подчёркиваем своё единство с вкладчиками в отказе от этого плана», — говорится в сообщении ассоциации банков Ливана.