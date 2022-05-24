Бейрут, 24 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ассоциация банков Ливана выпустила заявление, в котором отвергла решения правительства страны, направленные на стабилизацию финансовой обстановки. Об этом 24 мая сообщает Lebanon 24.

Karan Jain Здание Банка Ливана

По данным журналистов, ранее правительство страны одобрило законопроект, согласно которому государство и Государственный банк Ливана освобождаются от выплаты долгов по зарплатам служащим и выплат по вкладам граждан.

Таким образом, правительство страны лишило себя обязательств по выплате внутреннего долга, который превысил $70 млрд. В ассоциации банков Ливана сообщили, что не примут эту меру и обвинили правительство в краже денег вкладчиков.

«Ассоциация отвергает план, похищающий деньги вкладчиков банков. Мы подчёркиваем своё единство с вкладчиками в отказе от этого плана», — говорится в сообщении ассоциации банков Ливана.