Ереван, 24 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана попытались оттеснить протестующих, окруживших здание МИД Армении. Трансляция ведётся в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

В результате противостояния началась потасовка. Через несколько минут силовики прекратили попытки оттеснить протестующих.

Ранее в здание МИД пропустили группу оппозиционных депутатов. Они прошли, чтобы заявить работникам ведомства о недопустимости внешней политики, которая не учитывает интересы Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что 24 мая участники протестов в Ереване были возмущены прошедшими накануне в Брюсселе переговорами премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации отношений Баку и Еревана. Стороны не упомянули судьбу Нагорного Карабаха.