Лондон, , 11:13 — REGNUM Члены палаты общин Великобритании опубликовали отчёт о выводе британских войск из Кабула. В докладе резко критиковалась «беспорядочная» эвакуация из Кабула, названная «системным провалом». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Заседание палаты общин Великобритании. ©UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike

В докладе содержится призыв к Филипу Бартону, высокопоставленному сотруднику министерства иностранных дел, уйти в отставку.

Согласно отчёту, хаотичный вывод британских войск из Афганистана в 2021 году указывает на «системные сбои в руководстве, планировании и обеспечении готовности». Отчёт показывает, что до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул в августе 2021 года, страна «столкнулась с фундаментальным отсутствием планирования, контроля и руководства во время чрезвычайных ситуаций», и эта проблема сохранялась и после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане.

«То, как мы ушли из Афганистана, было катастрофой. Это было предательством наших союзников, и это могло повредить британским интересам на долгие годы», — говорится в отчёте.

После беспорядочного вывода международных войск из Афганистана в августе прошлого года британское правительство столкнулось с волной критики со стороны своих граждан.

Критики задаются вопросом, почему, когда Соединённые Штаты решили прекратить своё 20-летнее присутствие в Афганистане, они бежали так поспешно. Критики также заявили, что сотни афганцев, имеющих право на выезд в Великобританию, остались в Кабуле, и что информация, оставленная в брошенном комплексе британского посольства в афганской столице, может угрожать их жизни. Несмотря на все эти претензии, тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высоко оценил миссию по уходу из Афганистана.

В отчёте резкой критике подвергается и тогдашний министр иностранных дел Доминик Рааб за то, что не прервал свой отпуск на Крите.

Члены палаты общин взяли интервью у британских официальных лиц и эвакуированных афганцев, чтобы подготовить отчёт, и собрали доказательства от «широкого круга причастных лиц». В отчёте говорится, что в период республики правительство и правительственные чиновники надеялись, что Соединённые Штаты изменят своё мнение, несмотря на решение президента страны Дональда Трампа покинуть Афганистан.

«Британское правительство не смогло должным образом отреагировать на решение Вашингтона уйти из Афганистана, предвидеть темпы наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спланировать эвакуацию наших афганских партнёров», — говорится в заявлении.