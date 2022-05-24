Волгоград, , 11:12 — REGNUM В арбитраж Волгоградской области от Центробанка России поступил иск о несостоятельности, адресованный кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз «ВКБ-Кредит». Заявление ещё судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 17 мая 2022 года. Детали пока не сообщались.

Напомним, осенью 2021 года регулятор уже пытался обанкротить этот же кооператив, зарегистрированный в Волгоградской области. Исковое заявление суд тогда вернул истцу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 апреля по 1 октября 2022 года в России действует федеральный мораторий на возбуждение банкротных производств.