Волгоград, 24 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В арбитраж Волгоградской области от Центробанка России поступил иск о несостоятельности, адресованный кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз «ВКБ-Кредит». Заявление ещё судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Банкротство

Иск был подан 17 мая 2022 года. Детали пока не сообщались.

Напомним, осенью 2021 года регулятор уже пытался обанкротить этот же кооператив, зарегистрированный в Волгоградской области. Исковое заявление суд тогда вернул истцу.

Справка: КПК учредили в декабре 2006 года. В выписке ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности юридического адреса, проставленная в конце апреля 2022 года. Председателем числится Михаил Лымарев, который выступает также руководителем областного сельскохозяйственного сбытового обслуживающе-перерабатывающего потребительского кооператива «ВКБ», учрежденного для переработки мяса в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 апреля по 1 октября 2022 года в России действует федеральный мораторий на возбуждение банкротных производств.