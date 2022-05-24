Волгоград, 24 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В арбитраж Волгоградской области от Центробанка России поступил иск о несостоятельности, адресованный кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз «ВКБ-Кредит». Заявление ещё судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск был подан 17 мая 2022 года. Детали пока не сообщались.

Напомним, осенью 2021 года регулятор уже пытался обанкротить этот же кооператив, зарегистрированный в Волгоградской области. Исковое заявление суд тогда вернул истцу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 апреля по 1 октября 2022 года в России действует федеральный мораторий на возбуждение банкротных производств.