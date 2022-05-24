Гаага, Нидерланды, , 11:09 — REGNUM Киевский режим может организовать провокации с применением биологического оружия где угодно на территории Украины. Об этом 24 мая заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

Химическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Где угодно на территории Украины они могут организовать такую провокацию», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также постпред РФ добавил, что российская сторона уже приводила связанные с этим факты и добавил, что постпредство России при ОЗХО тщательно фиксируем заявления Минобороны РФ по этому поводу, собирая такие факты и транслируя их.

«Не меньше 10 нот послали в технический секретариат (ОЗХО — ред.). Будем внимательно отслеживать развитие ситуации», — отметил Шульгин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила два украинских пункта управления, три склада боеприпасов и 80 районов сосредоточения живой силы и военной техники за сутки.