Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В комитете по транспорту Санкт-Петербурга заявили, что въезд в исторический центр города не будут делать платным, а снижение трафика в центре обеспечат за счет платных парковок. Об этом сообщил заместитель главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Сейчас в Петербурге переходят к новой модели транспортного обслуживания, изменяются маршруты общественного транспорта. Изменения касаются и зоны платной парковки. Эти меры призваны сократить транспортный трафик и пробки на дорогах.

Одной из мер борьбы с транспортными проблемами является взимание платы за въезд в центр города, что практикуется в исторических центрах многих европейских городов. Однако в Петербурге пока не намерены прибегать к такому инструменту.

«Платным в центр въезд не станет. Это даже не планируется и не рассматривается. Но развитие платных парковок, безусловно, будет. Это поможет нам снизить трафик личного транспорта в центре города», — подчеркнул Дмитрий Ваньчков.

Напомним, что новые участки платных парковок появятся в Петербурге 1 июля 2022 года. Первые 56 участков из 265 станут платными летом, а остальная часть — осенью.

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