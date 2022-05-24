Майами, США, 24 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. На исполнителя Трэвиса Скотта подала в суд американка Марчел Лав, которая утверждает, что получила травму на его концерте. Об этом 24 мая пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

По словам Лав, инцидент произошёл ещё в 2019 году на фестивале Rolling Loud в Майами (США). Якобы артист «словесно и физически подстрекал толпу к участию в опасных действиях», из-за чего образовалась давка. «Несмотря на то, что Трэвис Скотт знал и мог ясно видеть, что посетители концертов получали травмы, задыхались, теряли сознание, дрались и топтались, он продолжал свое выступление, в то время как организаторы были вынуждены оказывать помощь раненым посетителям концертов», — говорится в иске.

По признанию Лав, в результате полученных травм на Rolling Loud у неё появились проблемы со здоровьем, которые привели к инвалидности. Представители Скотта прокомментировали ситуацию и назвали судебное дело «ещё одной вопиющей и циничной попыткой напасть на Трэвиса».

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта тысячи людей получили травмы. Из-за давки погибли десять человек, в том числе девятилетний ребёнок.