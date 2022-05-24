Свыше 13,5 тыс. беженцев за сутки пересекли границу с Россией
Москва, 24 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За сутки (23 мая) в Россию прибыли ещё более 13,5 тысячи мирных жителей Донбасса, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области 24 мая.
Александр Погожев ИА REGNUM
Колонна с беженцами из Донбасса
Беженцы прибыли в Россию с территории Донецкой Народной Республикии Луганской Народной Республики. Всего за сутки пересекли границу 13,5 тыс. человек.
По данным экстренных служб, всего в российско-украинскую границу с начала спецоперации пересекли почти 1,5 млн из Донбасса и с Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в граничащей с Донбассом Ростовской области готовятся к самым разным сложностям, заявлял губернатор Василий Голубев.
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