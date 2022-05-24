Шолоховский район, Ростовская область, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области донские казаки пройдут конным маршем в память о великом певце тихого Дона, лауреате Нобелевской премии, дважды Герою Социалистического Труда Михаиле Шолохове. Сегодня, 24 мая, исполняется 117 лет со дня рождения писателя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Шолохов на балконе собственного дома в станице Вешенская 1930-е годы

В конном походе принимают участие 25 всадников Всевеликого войска Донского. Они взяли старт в станице Каргинской (Шолоховский район), где в 1925 году появились первые страницы романа «Тихий Дон».

Затем конников встретят в станице Вёшенской, где находятся музейная конюшня и усадьба Михаила Шолохова. Донские казаки возложат цветы к могиле писателя. Завершит конный поход концерт-митинг с участием ансамбля «Донское сияние» и фольклорного коллектива.