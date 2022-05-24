В Ростовской области казаки пройдут конным маршем в память о Шолохове
Шолоховский район, Ростовская область, 24 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ростовской области донские казаки пройдут конным маршем в память о великом певце тихого Дона, лауреате Нобелевской премии, дважды Герою Социалистического Труда Михаиле Шолохове. Сегодня, 24 мая, исполняется 117 лет со дня рождения писателя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В конном походе принимают участие 25 всадников Всевеликого войска Донского. Они взяли старт в станице Каргинской (Шолоховский район), где в 1925 году появились первые страницы романа «Тихий Дон».
Затем конников встретят в станице Вёшенской, где находятся музейная конюшня и усадьба Михаила Шолохова. Донские казаки возложат цветы к могиле писателя. Завершит конный поход концерт-митинг с участием ансамбля «Донское сияние» и фольклорного коллектива.