Ереван, , 11:04 — REGNUM Протестующие, прошедшие в здание МИД Армении 24 мая, потребовали от замминистра иностранных дел Мнацакана Сафаряна сказать: «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана». Об этом сообщает телеканал Yerevan. Today.

Арцах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что активисты зашли в кабинет чиновника. Они заявили, что нельзя сдавать интересы армянского народа и призвали Сафаряна сказать слова в поддержку Нагорного Карабаха. Замминистра отказался.

Поле этого протестующие вышли из кабинета и отправились дальше ходить по зданию, выкрикивая лозунги. Ранее небольшую группу активистов согласились пропустить внутрь сотрудники полиции.

Напомним, 24 мая одна часть протестующих в Ереване заблокировала входы в здание МИД Армении. Другая — вышла к резиденции президента.

Сегодняшние акции протеста посвящены прошедшим накануне в Брюсселе переговорам премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В последующих после переговоров заявлениях не говорилось о Нагорном Карабахе, что, по мнению протестующих, свидетельствует о том, что жителей этой республики посчитали нацменьшинством Азербайджана.

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