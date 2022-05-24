Брянск, 24 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки госпитализировано четыре новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 12 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего в регионе подтверждено 161 763 случая заражения коронавирусом, проведено 1 873 886 исследований на инфекцию. Выздоровели 157 465 человек. Скончались от осложнений 4015 пациентов, причём за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 684 152 жителя Брянской области.