Москва, 24 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Иностранные поставщики не отказывают России в поставках медицинского оборудования. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Kremlin.ru Вероника Скворцова

По словам Скворцовой, которые приводит РИА Новости, никто из зарубежных стран не отказывает в поставках медоборудования. Тем не менее, в России идёт работа по импортозамещению, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность проведения испытаний вакцины от коронавируса «Конвасэл» на лицах старше 60 лет рассматривает в 2022 году Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.