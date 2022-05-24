Хабаровск, , 11:03 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с членами делегации Государственной Думы РФ во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Михаил Дегтярев с депутатами Госдумы Телеграм-канал Михаила Дегтярева

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Стороны обсуждали вопросы развития оборонно-промышленного комплекса края условиях антироссийских санкций.⠀

«Сейчас важнейшее значение приобретают решения системного характера. Например, непосредственное субсидирование части затрат судостроительных предприятий Дальнего Востока. Таким образом, поддержка может составить 20-25 процентов от контракта», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий для российских военных, участвующих в спецоперации, в отношении раненых и семей погибших.