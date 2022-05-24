Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. На Камчатке уже с 1 августа 2022 года могут ввести ограничения на вывоз самолётами в багаже и ручной клади красной икры непромышленного изготовления. Данную инициативу на встрече с губернатором края Владимиром Солодовым поддержал заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Контрафактная красная икра

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Предполагается, что вылетающие из Петропавловска-Камчатского смогут вывезти только 10 кг деликатеса на одного пассажира.

«Учитывая, что в Камчатском крае рыбная отрасль формирует порядка 30% валового регионального продукта и обеспечивает занятость свыше 18 000 человек, следует уделить особое внимание этому и подобным вопросам. Со своей стороны готов оказать содействие в скорейшем принятии законопроектов и поддержать инициативу по изменению в КоАП и УК РФ в части установления ответственности за незаконный оборот водных биоресурсов», — отметил Гордеев.

Каждый год под видом личного багажа с Камчатки вывозят более 500 тонн икры без заводской упаковки.

«Камчатка уже много лет добивается ограничений на вывоз «красного золота» в багаже авиапассажиров, и мы уверены, что эксперимент даст свои результаты», — сказал Солодов.

Ограничение планируется ввести на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в районе посёлка Ключи силовики изъяли из незаконного оборота две крупные партии красной икры.