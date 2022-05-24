Мадрид, , 11:03 — REGNUM Король Испании Филипп VI и его отец, экс-монарх Хуан Карлос I в ходе первой в момента бегства последнего в ОАЭ встречи в Мадриде провели «много времени в беседе». Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на пресс-службу испанского короля.

Филипп VI Ministry of the Presidency

Встреча отца и сына состоялась во дворце Сарсуэла. Филипп VI и Хуан Карлос I беседовали о «семейных делах» и о «различных событиях и их последствиях для испанского общества».

Во дворце Сарсуэла также состоялся семейный обед, в котором королева София не смогла принять участия, поскольку после возвращения из США её тест на COVID-19 дал положительный результат.