Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга (КАД) начали фиксировать нарушения скоростного режима относительно значений, выставленных на электронных знаках скорости. Теперь за эти нарушения водителям будет начисляться штраф, предупредили 24 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожные камеры Rostgrupp.ru

Напомним, ранее фиксировалось лишь нарушение установленного ПДД для автомагистрали скоростного режима в 110 км/ч, а также превышение скорости на участках проведения дорожных работ. Теперь же средства фотовидеофиксации контролируют нарушения скорости, которая выставлена на электронных знаках. Например, если на КАД выставлен временный скоростной режим 90 км/ч, нарушение будет фиксироваться при достижении скорости в 111 км/ч. Если на знаках «горит» 110 км/ч — со 131 км/ч и так далее.

«Специалисты ожидают, что внедрение технологии даст положительный эффект: повысит дисциплину участников движения, обеспечит соблюдение установленных ограничений скоростного режима и внимание к дорожной обстановке, в целом снизит аварийность и смертность в результате ДТП», — отметили в пресс-службе дорожного управления.

Отметим, скоростной режим на КАД изменяется автоматизированной системой управления дорожным движением в режиме онлайн в случае нештатных ситуаций (ДТП и прочее) или при ухудшении погодных условий (туман, сильные осадки и др.).