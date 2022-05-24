Канберра, , 11:10 — REGNUM 23 мая президент США Джозеф Байден публично заявил, что его страна не останется безучастной, если Пекин попытается военным путем установить контроль над Тайбэем. В этой связи заместителю новоизбранного премьер-министра Австралии Ричарду Марлзу пришлось отвечать на вопрос журналистов телеканала Nine News, как руководство его страны отнесется к возможному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тайвань

«Марлз был уклончив, когда его спросили об этом», — говорится в новостной заметке, размещенной под интервью.

«Я думаю, важно, чтобы, когда мы говорим о такого рода вопросах, мы не говорили в терминах «если бы да кабы … Важно то, что Америка сделала заявление о своем присутствии в регионе», — ограничился Марлз.

Тем самым, подчеркивают журналисты, заместитель премьер-министра Австралии отказался говорить, что будет делать Канберра, если Китай «вторгнется» на Тайвань, а США будут отвечать военным образом.