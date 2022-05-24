Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Американцы все меньше поддерживают идею наказания России за операцию на Украине, если это происходит за счет экономики США. Новый опрос показал, что в США растет беспокойство по поводу инфляции и других внутренних проблем, сообщает 24 мая Associated Press.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

Согласно опросу, проведенному Центром общественных исследований AP-NORC, 45% взрослых американцев считают, что главным приоритетом страны должны быть эффективные санкции против России, в то время как чуть большая доля — 51% — говорят, что необходимо ограничить ущерб для американской экономики.

В апреле эти цифры были прямо противоположными. В марте большинство — 55% — полагало, что главным приоритетом должны быть как можно более эффективные санкции против России.

Изменения во мнениях отражают то, как растущие цены сказываются на американских домохозяйствах: рост цен на газ, продукты питания и другие товары привел к ухудшению экономического положения миллионов людей. Возможно, из-за этого они не так стремятся оказать финансовую поддержку Украине. Опрос показывает низкую уверенность в том, что президент США Джо Байден сможет справиться с ситуацией, а общий рейтинг его одобрения достиг самой низкой отметки за все время его президентства.

Опрос показывает, что большинство взрослых американцев по-прежнему выступают за введение санкций против России, запрет на импорт российской нефти и предоставление вооружения Украине. Большинство по-прежнему считают, что США должны играть роль в конфликте между Россией и Украиной: 32% считают, что США должны играть главную роль, а 49% — второстепенную.

44% американцев высказываются за передачу средств непосредственно Украине, 32% — против, а 23% — ни за, ни против.

По данным нового опроса, лишь 21% американцев заявили, что они «очень уверены» в способности Байдена справиться с ситуацией на Украине; 39% заявили, что у них есть некоторая уверенность, и 39% заявили, что у них ее почти нет.

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